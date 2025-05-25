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Астон Вілла залишилась без Ліги чемпіонів, Манчестер Сіті – у трійці: підсумкова таблиця АПЛ

Станіслав Лисак — 25 травня 2025, 20:30
Астон Вілла залишилась без Ліги чемпіонів, Манчестер Сіті – у трійці: підсумкова таблиця АПЛ

Сьогодні, 25 травня, відбулися матчі 38 туру Англійської Прем'єр-ліги, які визначили остаточних учасників єврокубків від Англії.

Чемпіоном достроково став Ліверпуль, а друге місце посів Арсенал. В останньому турі розподілялися місця з 3 по 7, які визначають рівень євротурніру, в який команди могли кваліфікуватися.

Завдяки перемогам в останньому турі до Ліги чемпіонів вийшов Манчестер Сіті та Челсі, а також Ньюкасл, який попри дві поразки поспіль наприкінці чемпіонату зумів зберегти путівку в ЛЧ.

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Шостою в АПЛ фінішувала Астон Вілла, яка через поразку Манчестер Юнайтед не зуміла обійти суперників. Ноттінгем Форрест поступився Челсі в очному матчі і фінішував сьомим.

Асист Іллі Забарного допоміг Борнмуту обіграти Лестер та піднятися на 9 сходинку турнірної таблиці. Брентфорд Єгора Ярмолюка замкнув чільну десятку АПЛ, а Евертон Віталія Миколенка завдяки трьом перемогам поспіль зумів фінішувати 13-м.

Турнірна таблиця АПЛ після 38 туру

  1. Ліверпуль – 84 очки (Ліга чемпіонів);
  2. Арсенал – 74 (Ліга чемпіонів);
  3. Манчестер Сіті – 71 (Ліга чемпіонів);
  4. Челсі – 69 (Ліга чемпіонів);
  5. Ньюкасл – 66 (Ліга чемпіонів);
  6. Астон Вілла – 66 (Ліга Європи);
  7. Ноттінгем – 65 (Ліга конференцій);
  8. Брайтон – 61;
  9. Борнмут – 56;
  10. Брентфорд – 56;
  11. Фулгем – 54;
  12. Крістал Пелес – 53 (Ліга Європи);
  13. Евертон – 48;
  14. Вест Гем – 43;
  15. Манчестер Юнайтед – 42;
  16. Вулвергемптон – 42;
  17. Тоттенгем – 38 (Ліга чемпіонів);
  18. Лестер – 25 (виліт);
  19. Іпсівч – 22 (виліт);
  20. Саутгемптон – 12 (виліт).
Standings provided by Sofascore

Напередодні Сандерленд у доданий час вирвав у Шеффілд Юнайтед та здобув останню путівку в АПЛ. Окрім того, в чемпіонаті Англії наступного сезону гратиме Бернлі та Лідс, які посіли перші дві сходинки в Чемпіоншипі.

Чемпіонат Англії, АПЛ

Чемпіонат Англії, АПЛ

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