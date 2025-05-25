Астон Вілла залишилась без Ліги чемпіонів, Манчестер Сіті – у трійці: підсумкова таблиця АПЛ
Сьогодні, 25 травня, відбулися матчі 38 туру Англійської Прем'єр-ліги, які визначили остаточних учасників єврокубків від Англії.
Чемпіоном достроково став Ліверпуль, а друге місце посів Арсенал. В останньому турі розподілялися місця з 3 по 7, які визначають рівень євротурніру, в який команди могли кваліфікуватися.
Завдяки перемогам в останньому турі до Ліги чемпіонів вийшов Манчестер Сіті та Челсі, а також Ньюкасл, який попри дві поразки поспіль наприкінці чемпіонату зумів зберегти путівку в ЛЧ.
Шостою в АПЛ фінішувала Астон Вілла, яка через поразку Манчестер Юнайтед не зуміла обійти суперників. Ноттінгем Форрест поступився Челсі в очному матчі і фінішував сьомим.
Асист Іллі Забарного допоміг Борнмуту обіграти Лестер та піднятися на 9 сходинку турнірної таблиці. Брентфорд Єгора Ярмолюка замкнув чільну десятку АПЛ, а Евертон Віталія Миколенка завдяки трьом перемогам поспіль зумів фінішувати 13-м.
Турнірна таблиця АПЛ після 38 туру
- Ліверпуль – 84 очки (Ліга чемпіонів);
- Арсенал – 74 (Ліга чемпіонів);
- Манчестер Сіті – 71 (Ліга чемпіонів);
- Челсі – 69 (Ліга чемпіонів);
- Ньюкасл – 66 (Ліга чемпіонів);
- Астон Вілла – 66 (Ліга Європи);
- Ноттінгем – 65 (Ліга конференцій);
- Брайтон – 61;
- Борнмут – 56;
- Брентфорд – 56;
- Фулгем – 54;
- Крістал Пелес – 53 (Ліга Європи);
- Евертон – 48;
- Вест Гем – 43;
- Манчестер Юнайтед – 42;
- Вулвергемптон – 42;
- Тоттенгем – 38 (Ліга чемпіонів);
- Лестер – 25 (виліт);
- Іпсівч – 22 (виліт);
- Саутгемптон – 12 (виліт).
Напередодні Сандерленд у доданий час вирвав у Шеффілд Юнайтед та здобув останню путівку в АПЛ. Окрім того, в чемпіонаті Англії наступного сезону гратиме Бернлі та Лідс, які посіли перші дві сходинки в Чемпіоншипі.