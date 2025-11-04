Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Миколенко – про відбір до ЧС-2026: Якщо вийдемо, то ми гідні

Володимир Варуха — 4 листопада 2025, 18:10
Миколенко – про відбір до ЧС-2026: Якщо вийдемо, то ми гідні
Віталій Миколенко

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко висловився про боротьбу національної команди за вихід на чемпіонат світу 2026 року. Футболіст переконаний, що доля відбору залежить лише від самих гравців збірної.

Про це він сказав в інтервʼю Вацко Live.

"Там же ж 48 команд буде. Звісно, гідна. Якщо ми не вийдемо – ми не гідні вийти, якщо вийдемо – то ми гідні вийти. Все дуже просто, не треба нічого пояснювати", – сказав Миколенко.

Після чотирьох турів відбору на ЧС-2026 збірна України посідає друге місце у своїй групі, маючи 7 балів. Лідирує Франція з 10 очками, а Ісландія йде третьою – 4 бали.

Попереду в команди Сергія Реброва залишилося два вирішальні матчі – проти Франції та Ісландії, які й визначать, чи поїде збірна України на чемпіонат світу у Північній Америці.

Раніше Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі кваліфікації ЧС.

Віталій Миколенко Чемпіонат світу-2026 з футболу

Віталій Миколенко

4-й серед гірших: Миколенко не вразив грою у матчі Евертона проти Сандерленда
Евертон з Миколенком зіграв унічию із Сандерлендом у заключному матчі 10 туру АПЛ
Миколенко – у старті Евертона на матч із Сандерлендом
Миколенко зіграє проти Сандерленда, Дженоа Малиновського протистоятиме Сассуоло: розклад матчів українців
Миколенко отримав найгіршу оцінку серед польових гравців за матч Евертон – Тоттенгем

Останні новини