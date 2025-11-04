Миколенко – про відбір до ЧС-2026: Якщо вийдемо, то ми гідні

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко висловився про боротьбу національної команди за вихід на чемпіонат світу 2026 року. Футболіст переконаний, що доля відбору залежить лише від самих гравців збірної.

Про це він сказав в інтервʼю Вацко Live.

"Там же ж 48 команд буде. Звісно, гідна. Якщо ми не вийдемо – ми не гідні вийти, якщо вийдемо – то ми гідні вийти. Все дуже просто, не треба нічого пояснювати " , – сказав Миколенко.

Після чотирьох турів відбору на ЧС-2026 збірна України посідає друге місце у своїй групі, маючи 7 балів. Лідирує Франція з 10 очками, а Ісландія йде третьою – 4 бали.

Попереду в команди Сергія Реброва залишилося два вирішальні матчі – проти Франції та Ісландії, які й визначать, чи поїде збірна України на чемпіонат світу у Північній Америці.

Раніше Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі кваліфікації ЧС.