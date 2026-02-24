Моєс пояснив, чому Миколенко вперше в сезоні опинився на лаві запасних у грі АПЛ

Головний тренер Евертона Девід Моєс розповів, чому в матчі 27 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед вирішив випустити на позицію лівого захисника не Віталія Миколенка.

Його слова в етері Sky Sports цитує Everton News.

Шотландець зробив ставку на Джарреда Брентвейта. Він пояснив, що хотів додати потужності, тому випустив габаритного футболіста, який здебільшого грає на позиції центрбека.

"Я думаю, що деякі з найкращих команд, якщо подивитися на Манчестер Сіті, зокрема, протягом останніх сезонів не цуралися ставити центральних захисників на фланг, коли було потрібно. Джарред цілком комфортно почувається як на позиції лівого захисника, так і центрального. Він швидкий, високий, дає нам потрібні габарити, про які ми трохи хвилювалися, оскільки у цей вечір був відсутній високий Джейк О'Браєн. Він справді дуже талановитий гравець, але ми намагаємося контролювати його ігровий час після повернення після травми підколінного сухожилля, а Майкл Кін і Джеймс Тарковскі цього сезону показують себе дуже добре. Сподіваюся, вони й надалі виступатимуть так само успішно, як і досі", – сказав Моєс.

Зазначимо, що до цього Віталій Миколенко протягом сезону жодного разу не опинявся на лаві запасних у матчі Англійської Прем'єр-ліги. Евертон врешті-решт поступився "червоним дияволам" з рахунком 0:1 – єдиним голом відзначився Беньямін Шешко.

Загалом у нинішній кампанії український захисник провів 25 поєдинків на клубному рівні. У них він відзначився одним асистом.