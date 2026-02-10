Миколенко вийде у старті Евертона на матч проти Борнмута
Віталій Миколенко
Getty Images
Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у стартовому складі на матч проти Борнмута в межах 26 туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Стартову 11-ку оприлюднила пресслужба "ірисок".
Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом. Трансляція доступна на медіасервісі MEGOGO.
У поточному сезоні Віталій зіграв за Евертон 24 матчі у всіх турнірах, відзначившись своєю першою результативною дією у попередньому поєдинку проти Фулгема.
Миколенко лише 6 лютого, відновився після травми.