Миколенко розпочав тренування на зборі збірної України

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко тренується за індивідуальною програмою на зборах національної команди, які відбуваються в Німеччині.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Віталій зазнав травми у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля. Наприкінці першого тайму він невдало приземлився на ногу після верхової боротьби з Дарвіном Нуньєсом, але дограв тайм до кінця та отримав порцію овацій від "Гудісон Парк".

Окрім того, зазначається, що до лав збірної доєдналися вінгер Челсі Михайло Мудрик, півзахисник Жирони Віктор Циганков та центрбек Борнмута Ілля Забарний, що нещодавно подорожчав на порталі Tranfermartk.

Нещодавно головний тренер національної команди Сергій Ребров оголосив список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024, яке пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини, Польщі та Молдови.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.