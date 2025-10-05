Українська правда
Миколенко та Довбик – в основі Евертона та Роми на матчі чемпіонатів

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 15:07
Захисник збірної України Віталій Миколенко розпочне матч Евертона проти Крістал Пелес у стартовому складі.

Про це повідомила пресслужба "ірисок".

Для українця це буде лише четверта поява у новому сезоні АПЛ, але усі – в основному складі. Також в активі Миколенка два матчі у межах Кубку ліги – один в основному складі.

Стартовий свисток поєдинку Евертона з Крістал Пелес пролунає о 16:00 за київським часом. 

Також в основному складі Роми на матч з Фіорентиною з'явиться Артем Довбик, який напередодні в матчі Ліги Європи з Ліллем не зміг реалізувати пенальті. Ця гра також розпочнеться о 16:00. 

Цього сезону на рахунку українського форварда один гол у шести матчах за "вовків".

Раніше повідомлялось, що клуб готує для Миколенка новий контракт.

