Миколенко та Довбик – в основі Евертона та Роми на матчі чемпіонатів

Захисник збірної України Віталій Миколенко розпочне матч Евертона проти Крістал Пелес у стартовому складі.

Про це повідомила пресслужба "ірисок".

Для українця це буде лише четверта поява у новому сезоні АПЛ, але усі – в основному складі. Також в активі Миколенка два матчі у межах Кубку ліги – один в основному складі.

Стартовий свисток поєдинку Евертона з Крістал Пелес пролунає о 16:00 за київським часом.

Також в основному складі Роми на матч з Фіорентиною з'явиться Артем Довбик, який напередодні в матчі Ліги Європи з Ліллем не зміг реалізувати пенальті. Ця гра також розпочнеться о 16:00.

Цього сезону на рахунку українського форварда один гол у шести матчах за "вовків".

Раніше повідомлялось, що клуб готує для Миколенка новий контракт.