Миколенко та Довбик – в основі Евертона та Роми на матчі чемпіонатів
Віталій Миколенко
Евертон
Захисник збірної України Віталій Миколенко розпочне матч Евертона проти Крістал Пелес у стартовому складі.
Про це повідомила пресслужба "ірисок".
Для українця це буде лише четверта поява у новому сезоні АПЛ, але усі – в основному складі. Також в активі Миколенка два матчі у межах Кубку ліги – один в основному складі.
Стартовий свисток поєдинку Евертона з Крістал Пелес пролунає о 16:00 за київським часом.
Також в основному складі Роми на матч з Фіорентиною з'явиться Артем Довбик, який напередодні в матчі Ліги Європи з Ліллем не зміг реалізувати пенальті. Ця гра також розпочнеться о 16:00.
Цього сезону на рахунку українського форварда один гол у шести матчах за "вовків".
Раніше повідомлялось, що клуб готує для Миколенка новий контракт.