Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Миколенко проти Ноттінгема, українське дербі в матчі Арсенал – Брентфорд: анонс 32 туру АПЛ

Володимир Максименко — 12 квітня 2025, 07:37
Миколенко проти Ноттінгема, українське дербі в матчі Арсенал – Брентфорд: анонс 32 туру АПЛ
Віталій Миколенко
Getty Images

У суботу, 12 квітня, відбудеться низка матчів в межах Англійської Прем'єр-ліги.

Ігровий день розпочнеться протистоянням Манчестер Сіті та Крістал Пелес. Завдяки успіхам Арсенала в Лізі чемпіонів Англія матиме п'яте місце у Лізі чемпіонів, тож цей поєдинок стає надважливим для команди Гвардіоли.

У наступний часовий слот Евертон разом із Віталієм Миколенком в гостях зіграє проти Ноттінгема. Форест продовжують боротьбу за місце у Лізі чемпіонів, а ось "іриски" вже майже остаточно гарантували собі місце в АПЛ на наступний сезон.

Ввечері лондонський Арсенал зіграє проти Брентфорда. На тлі шаленого успіху в ЛЧ та реальні шанси зачепитись за участь у фіналі турніру, від Мікеля Артети очікується ротація та ігровий час для Олександра Зінченка.

Розклад 32 туру АПЛ на 12 квітня

  • 14:30 Манчестер Сіті – Крістал Пелес
  • 17:00 Брайтон – Лестер
  • 17:00 Ноттінгем Форест – Евертон
  • 17:00 Саутгемптон – Астон Вілла
  • 19:30 Арсенал – Брентфорд

Зазначимо, що усі матчі в прямому етері транслюватиме телеканал Setanta Sports.

Раніше повідомлялось, що Ноттінгем встановив божевільний цінник на свого лідера півзахисту.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Брентфорд Евертон Олександр Зінченко Манчестер Сіті Саутгемптон Арсенал Лондон Ноттінгем Форест Єгор Ярмолюк

Олександр Зінченко

Пристрасть Зінченка, або як український Counter-Strike перевернувся з ніг на голову
Команда Зінченка підписала одного з найкращих українських гравців
Що у людей в голові: легенда NaVi розкритикував команду Зінченка за звільнення тренера
Команда Зінченка попрощалася із 17-річним українцем
Команда Зінченка змінила головного тренера

Останні новини