Миколенко проти Ноттінгема, українське дербі в матчі Арсенал – Брентфорд: анонс 32 туру АПЛ

У суботу, 12 квітня, відбудеться низка матчів в межах Англійської Прем'єр-ліги.

Ігровий день розпочнеться протистоянням Манчестер Сіті та Крістал Пелес. Завдяки успіхам Арсенала в Лізі чемпіонів Англія матиме п'яте місце у Лізі чемпіонів, тож цей поєдинок стає надважливим для команди Гвардіоли.

У наступний часовий слот Евертон разом із Віталієм Миколенком в гостях зіграє проти Ноттінгема. Форест продовжують боротьбу за місце у Лізі чемпіонів, а ось "іриски" вже майже остаточно гарантували собі місце в АПЛ на наступний сезон.

Ввечері лондонський Арсенал зіграє проти Брентфорда. На тлі шаленого успіху в ЛЧ та реальні шанси зачепитись за участь у фіналі турніру, від Мікеля Артети очікується ротація та ігровий час для Олександра Зінченка.

Розклад 32 туру АПЛ на 12 квітня

14:30 Манчестер Сіті – Крістал Пелес

17:00 Брайтон – Лестер

17:00 Ноттінгем Форест – Евертон

17:00 Саутгемптон – Астон Вілла

19:30 Арсенал – Брентфорд

Зазначимо, що усі матчі в прямому етері транслюватиме телеканал Setanta Sports.

Раніше повідомлялось, що Ноттінгем встановив божевільний цінник на свого лідера півзахисту.