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Ноттінгем Форест встановив космічний цінник на свого лідера

Володимир Максименко — 11 квітня 2025, 14:20
Ноттінгем Форест встановив космічний цінник на свого лідера
Морган Гіббс-Вайт
Getty images

Ноттінгем Форест визначився із сумою, яку б хотів отримати за лідера свого півзахисту Моргана Гіббс-Вайта.

Про це повідомляє Talksport.

"Лісники" готові відпустити 25-річного футболіста за суму у 100 мільйонів фунтів. Зазначимо, що Морган став гравцем Ноттінгема у 2022 році, перейшовши з Вулвергемптона за 25 млн.

Наразі невідомо, що зберегли "містяни" інтерес до хавбека, яким планували замінити Кевіна Де Брейне. Нагадаємо, бельгієць залишить клуб вже цього літа.

У сезоні-2024/25 Гіббс-Вайт зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Раніше головний тренер Форест Нуну Ешпіріту Санту став найкращим наставником АПЛ у березні.

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