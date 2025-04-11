Ноттінгем Форест встановив космічний цінник на свого лідера

Ноттінгем Форест визначився із сумою, яку б хотів отримати за лідера свого півзахисту Моргана Гіббс-Вайта.

Про це повідомляє Talksport.

"Лісники" готові відпустити 25-річного футболіста за суму у 100 мільйонів фунтів. Зазначимо, що Морган став гравцем Ноттінгема у 2022 році, перейшовши з Вулвергемптона за 25 млн.

Наразі невідомо, що зберегли "містяни" інтерес до хавбека, яким планували замінити Кевіна Де Брейне. Нагадаємо, бельгієць залишить клуб вже цього літа.

У сезоні-2024/25 Гіббс-Вайт зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Раніше головний тренер Форест Нуну Ешпіріту Санту став найкращим наставником АПЛ у березні.