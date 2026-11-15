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Уболівальники обрали "Лева матчу" в поєдинку України проти Північної Ірландії

Сергій Шаховець — 15 листопада 2026, 00:02
Уболівальники обрали Лева матчу в поєдинку України проти Північної Ірландії
Анатолій Трубін
Getty Images

Голкіпера збірної України Анатолія Трубіна визнали "Левом матчу" за підсумками поєдинку проти Північної Ірландії в межах 5-го туру Ліги націй.

Про це повідомляє УАФ.

За воротаря "синьо-жовтих" проголосували 67% уболівальників, які взяли участь в опитуванні. Трубін здійснив кілька важливих сейвів, однак не зміг врятувати команду від поразки.

Нагадаємо, збірна України у Белфасті поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі на 68-й хвилині забив Террі Девлін.

Команда Андреа Мальдери втратила шанси поборотися за вихід до Дивізіону А, а тепер боротиметься за збереження місця в Дивізіоні В. У групі 2 "синьо-жовті" набрали чотири очки та посідають третє місце.

У наступному матчі збірна України зустрінеться з Грузією, яка в п'яти поєдинках набрала два очки. У першому колі суперники зіграли внічию – 0:0.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Анатолій Трубін

Анатолій Трубін

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