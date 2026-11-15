Ми у сраці: Забарний емоційно прокоментував поразку України від Північної Ірландії

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний поділився емоціями від поразки Північній Ірландії в матчі 5 туру Ліги націй.

Футболіст поспілкувався зі студією Megogo.

"Десь я не додав, десь я помилився, можливо, в цьому плані. І ми бачимо, що, на жаль, треба говорити правду. Ми, вибачаюсь, в глибокій, в глибокій сраці. Але треба піднімати голову і всі разом звідси вибиратись. Ось і все", – розповів захисник ПСЖ.

Через програш "жовто-сині" втратили шанс на підвищення у дивізіоні і тепер боротимуться за збереження прописки в Лізі В. Матч шостого туру "жовто-сині" зіграють 17 листопада проти Грузії, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що після нічиєї з Грузією в другому турі українці зазнали трьох поразок поспіль із загальним рахунком 1:5 – двічі від Північної Ірландії та від Угорщини.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Північна Ірландія – Україна за версією вболівальників.