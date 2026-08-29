Миколенко вийде у старті Евертона на матч проти Борнмута в межах 2 туру АПЛ

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у стартовому складі на матч 2-го туру АПЛ проти Борнмута.

Про це повідомила пресслужба "ірисок".

Поєдинок відбудеться сьогодні, 29 серпня, початок о 17:00 за київським часом.

Напередодні Миколенко оформив асист у матчі Кубку англійської Ліги проти Престона.

Нагадаємо, на початку літа Віталій продовжив контракт "ірисками" до завершення сезону-2028/29.