Миколенко вийде у старті Евертона на матч проти Борнмута в межах 2 туру АПЛ
Віталій Миколенко
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Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у стартовому складі на матч 2-го туру АПЛ проти Борнмута.
Про це повідомила пресслужба "ірисок".
Поєдинок відбудеться сьогодні, 29 серпня, початок о 17:00 за київським часом.
Напередодні Миколенко оформив асист у матчі Кубку англійської Ліги проти Престона.
Нагадаємо, на початку літа Віталій продовжив контракт "ірисками" до завершення сезону-2028/29.