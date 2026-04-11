Брентфорд – Евертон. Де та коли дивитися матч 32 туру АПЛ

У суботу, 11 квітня, на арені "Брентфорд Комм'юніті" у Лондоні відбудеться матч 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Брентфорд прийматиме Евертон.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на каналі Setanta Sports. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Брентфорд, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,16. Натомість на успіх Евертона можна поставити з коефіцієнтом 3,60, на нічию – 3,36.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 4 січня 2026 року й завершилася виїзною перемогою "бджіл" з рахунком 4:2.

Нагадаємо, що у складах обох команд грають українські легіонери: хавбек Єгор Ярмолюк у Брентфорді та захисник Віталій Миколенко в Евертоні.

Зазначимо, що обидва суперники перебувають поруч у турнірній таблиці АПЛ та мають однакову кількість очок – по 46. Брентфорд займає 7-ме місце, а Евертон – 8-ме.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.