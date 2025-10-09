Мені подобалося з ним грати: Миколенко хотів би повернути до збірної ексгравця Шахтаря

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко, якби це було можливо, хотів би повернути до національної команди колишнього вінгера Шахтаря Марлоса.

Про це він сказав у розмові зі ВЗБІРНА.

"Кого я повернув би в збірну з гравців минулого? Хай буде Марлос. Чому? Не знаю, мені подобалося з ним грати. Він дуже якісний гравець, я б його викликав. Я не можу називати Ярмоленка, Сидорчука, Степаненка, бо їх ще можуть викликати на наступні збори. Тому, якщо їх не брати, і Кривцова, Пятова, тоді взяв би Марлоса, – сказав Миколенко.

На підопічних Сергія Реброва найближчим часом очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

