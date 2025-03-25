Шапаренко може перейти в клуб Бундесліги

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко зацікавив Штутгарт, який виступає в німецькій Бундеслізі.

Про це повідомляє Sky Sports Germany.

Зазначається, що скаути команди вже неодноразово спостерігали за 26-річним футболістом на матчах. Сам Шапаренко не проти переїзду з України в одну з найкращих ліг Європи. Сума трансферу може скласти 10 мільйонів євро.

У поточному сезоні півзахисник зіграв 26 матчів за київський клуб. В його активі 4 голи та 9 результативних передач. Зазначимо, що взимку до Миколи проявляв інтерес турецький Трабзонспор.

Нагадаємо, напередодні Transfermarkt оновив оціночну вартість гравців чемпіонату України після закриття зимового трансферного вікна. Ціна Шапаренка залишилася 10 млн євро.