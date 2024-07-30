Чемпіон Євро-2024 погодився на перехід в Арсенал

Центральний хавбек Реала Сосьєдад Мікель Меріно погодився на перехід в лондонський Арсенал.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

За даними джерела, іспанський гравець погодився на трансфер до лондонського клубу та підписав контракт до червня 2028 року. Найближчим часом Арсенал проведе переговори з Сосьєдадом, щоб спробувати завершити підписання 28-річного футболіста.

Talks in progress for Mikel #Merino to #Arsenal from #RealSociedad. The midfielder has given his avaibility to join #AFC with a contract until 2028. #Gunners will talk in the next days with the spanish club to try to reach an agreement. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2024

Зазначимо, що "біло-сині" придбали півзахисника влітку 2018 року за 12 мільйонів євро у Ньюкасла. Минулого сезону Меріно провів 45 матчів за клуб де відзначився 8 забитими м'ячами та віддав 5 гольових передач, також гравець став чемпіоном Євро-2024 зі збірною Іспанії.

Напередодні лондонський клуб підписав 22-річного італійського захисника Болоньї Ріккардо Калафіорі.