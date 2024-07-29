Арсенал оголосив про трансфер Калафіорі
Центральний захисник Болоньї Ріккардо Калафіорі став гравцем лондонського Арсенала.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
22-річний оборонець підписав довготривалий контракт. Інші деталі не розголошуються.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, трансфер коштував "канонірам" 40 млн євро + бонуси. Відсоток від наступного продажу гравця отримає Болонья, а 50% суми трансферу дістануться Базелю, клубу в якому раніше грав італієць.
У попередньому сезоні центрбек провів 40 матчів за "червоно-синіх", забив 2 голи та віддав 6 асистів.
Раніше повідомлялося, що трансфер Калафіорі може серйозно вплинути на перспективи українського захисника лондонців Олександра Зінченка. "Каноніри" будуть готові розглянути продаж оборонця.