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Арсенал оголосив про трансфер Калафіорі

Олександр Булава — 29 липня, 19:40
Арсенал оголосив про трансфер Калафіорі

Центральний захисник Болоньї Ріккардо Калафіорі став гравцем лондонського Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний оборонець підписав довготривалий контракт. Інші деталі не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, трансфер коштував "канонірам" 40 млн євро + бонуси. Відсоток від наступного продажу гравця отримає Болонья, а 50% суми трансферу дістануться Базелю, клубу в якому раніше грав італієць.

У попередньому сезоні центрбек провів 40 матчів за "червоно-синіх", забив 2 голи та віддав 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що трансфер Калафіорі може серйозно вплинути на перспективи українського захисника лондонців Олександра Зінченка. "Каноніри" будуть готові розглянути продаж оборонця.

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