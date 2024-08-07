Шанс закрити роти критикам: Зінченко зіграє з перших хвилин проти чемпіонів Німеччини

Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад Арсенала на товариський матч проти Баєра.

Про це "каноніри" повідомили у своєму X (Twitter).

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧤 Raya between the sticks

⚖️ Jorginho in the middle

⚡️ Jesus up top



COME ON YOU GUNNERS! Watch live on https://t.co/4KJlfKW7rt 📺 pic.twitter.com/Nqj7ft7dww — Arsenal (@Arsenal) August 7, 2024

Нагадаємо, у другій половині минулого сезону Зінченко втратив місце у стартовому складі Арсенала. Українець програв конкуренцію Такехіро Томіясу та Якобі Ківіору.

Одним із найгучніших трансферів цього літа став перехід молодого італійця Ріккардо Калафіорі, який може зіграти на позиції лівого захисника. Деякі фанати Арсенала вважають, що це хрест на кар’єрі українця в їхній команді, а ексгравець "канонірів" Вільям Галлас заявив, що Зінченко більше не може нічого запропонувати Арсеналу.

Напередодні Олександр взяв новий ігровий номер та пояснив уболівальникам свій вибір.