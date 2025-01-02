Артета – про перемогу над Брентфордом: Дуже важка гра
Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу над Брентфордом в матчі 19 туру АПЛ.
Слова іспанця наводить офіційний сайт "канонірів".
"Це дійсно дуже важке місце для першого матчу року. Я гадаю, ми були досить холоднокровні та мали багато бажання, щоб переломити хід матчу.
Ми втратили багато гравців та мали деякі проблеми у роздягальні. Нванері? Ітан грав тут раніше, це дуже добра історія для нього. В міру впевнений, в міру рішучий футболіст – це вражає.
Позиція у лізі могла бути б кращою та з більшим відривом, але ми задоволені", – поділився думками Артета.
Після 19 турів Арсенал знаходиться на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 39 очок та відстає від першого Ліверпуля на шість залікових балів. Втім, "червоні" ще мають гру в запасі.
В наступному поєдинку "каноніри" зійдуться із Брайтоном. Зустріч відбудеться четвертого січня о 19:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Реал готовий побити трансферний рекорд заради захисника Арсенала.