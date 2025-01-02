Артета – про перемогу над Брентфордом: Дуже важка гра

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу над Брентфордом в матчі 19 туру АПЛ.

Слова іспанця наводить офіційний сайт "канонірів".

"Це дійсно дуже важке місце для першого матчу року. Я гадаю, ми були досить холоднокровні та мали багато бажання, щоб переломити хід матчу.

Ми втратили багато гравців та мали деякі проблеми у роздягальні. Нванері? Ітан грав тут раніше, це дуже добра історія для нього. В міру впевнений, в міру рішучий футболіст – це вражає.

Позиція у лізі могла бути б кращою та з більшим відривом, але ми задоволені", – поділився думками Артета.