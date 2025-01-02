Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Артета – про перемогу над Брентфордом: Дуже важка гра

Володимир Максименко — 2 січня 2025, 09:19
Артета – про перемогу над Брентфордом: Дуже важка гра
Мікель Артета
Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу над Брентфордом в матчі 19 туру АПЛ.

Слова іспанця наводить офіційний сайт "канонірів".

"Це дійсно дуже важке місце для першого матчу року. Я гадаю, ми були досить холоднокровні та мали багато бажання, щоб переломити хід матчу.

Ми втратили багато гравців та мали деякі проблеми у роздягальні. Нванері? Ітан грав тут раніше, це дуже добра історія для нього. В міру впевнений, в міру рішучий футболіст – це вражає.

Позиція у лізі могла бути б кращою та з більшим відривом, але ми задоволені", – поділився думками Артета.

Після 19 турів Арсенал знаходиться на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 39 очок та відстає від першого Ліверпуля на шість залікових балів. Втім, "червоні" ще мають гру в запасі.

В наступному поєдинку "каноніри" зійдуться із Брайтоном. Зустріч відбудеться четвертого січня о 19:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Реал готовий побити трансферний рекорд заради захисника Арсенала.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Арсенал Лондон

Мікель Артета

Сака пропустить більше двох місяців після операції на нозі
Артета – про футбольний графік: Ті, хто при владі, можуть вирішити це питання дуже швидко
Погані новини для "канонірів": Артета розповів, скільки пропустить травмований Сака
Артета прокоментував травму Сака у матчі з Крістал Пелас
Артета – про Тірні: Він не просив про трансфер

Останні новини