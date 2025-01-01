Реал готовий встановити новий трансферний рекорд серед захисників
Мадридський Реал не збирається здаватися та відмовлятися від бажання придбати центрбека Арсенала Вільяма Саліба.
Про це повідомляє іспанське видання Sport.
За інформацією джерела, "вершкові" не лякаються трансферної вартості 23-річного француза, яка становить приблизно 66 мільйонів фунтів.
Щоб оформити перехід Саліба, Реал навіть готовий зробити його найдорожчим захисником в історії футболу, заплативши "канонірам" не менше 83 мільйонів.
Наразі найдорожчим захисником в історії є центрбек Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр, чий трансфер з Лестера влітку 2019 року обійшовся "червоним дияволам" у 80 мільйонів.
Вважається, що "бланкос" вже зробили попередні запити до представників Саліба щодо потенційного трансферу та отримали обнадійливу відповідь.
Однак успіх угоди залежатиме від готовності Арсенала розстатися зі своїм захисником, який є ключовою фігурою в команді Мікеля Артети.
Нагадаємо, що Вільям Саліба допоміг Арсеналу здобути вольову виїзну перемогу над Брентфордом у першому матчі АПЛ у 2025 році.