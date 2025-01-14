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Артета: Арсенал активно шукає підсилення на трансферному ринку

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 13:17
Артета: Арсенал активно шукає підсилення на трансферному ринку
Мікель Артета
Getty images

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував можливі трансфери команди на тлі чергової травми Габріеля Жезуса.

Слова іспанця наводить Фабріціо Романо.

"Ми активно шукаємо можливість підсилити наш склад. Ми дуже в цьому зацікавлені.

На жаль, травма Жезуса виглядає не дуже добре. Нам залишається лише чекати на остаточний результат сканування", – розповів Артета.

Нагадаємо, що бразильський форвард отримав ушкодження у матчі з Манчестер Юнайтед. Габріель намагався вибити м'яч з-під ніг Фернандеша, але травмувався та залишив поле.

За повідомленнями британських ЗМІ, Жезус міг пошкодити зв'язки коліна.

У сезоні-2024/25 нападник зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав два асисти.

Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала до форварда Ювентуса.

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