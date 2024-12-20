Близький до повернення: Артета розповів про стан здоров'я Зінченка

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про стан здоров'я травмованих футболістів, зокрема, Олександра Зінченка.

Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Фахівець повідомив, що Такехіро Томіясу та Бен Вайт не зможуть зіграти проти Крістал Пелас у 17 турі АПЛ.

Український універсал Олександр Зінченко дуже близький до повернення на футбольне поле.

Нагадаємо, матч проти "орлів" відбудеться завтра, 21 грудня. Стартовий свисток заплановано на 18:30 за київським часом.

В поточному сезоні Зінченко зіграв у дев'яти матчах за Арсенал, не відзначившись результативними діями.

Зазначимо, що "каноніри" нещодавно здолали Крістал Пелас та вийшли у півфінал Кубку ліги.