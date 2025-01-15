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Ми знаємо, кого ми хочемо: Артета натякнув на можливі зимові трансфери Арсенала

Олексій Погорелов — 15 січня 2025, 08:06
Ми знаємо, кого ми хочемо: Артета натякнув на можливі зимові трансфери Арсенала
Мікель Артета

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився інформацією, що лондонський клуб планує вийти на трансферний ринок. І це рішення було прийняте ще до травми Габріеля Жезуса.

Слова іспанського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Ми знаємо, кого хочемо підписати. Так, у нас є дуже чітке уявлення про гравців, яких ми хочемо.

Це уявлення з'явилося до травми Габріеля Жезуса, і воно залишається після травми Габі. Ми повинні почекати і подивитися, як розвиватимуться події", – сказав Артета.

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Вчора підтвердилася інформація про травму Жезуса – бразильський форвард вибув на тривалий термін через пошкодження хрестоподібної зв'язки.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться Дербі північного Лондона між Арсеналом та Тоттенгемом. Старт зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

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