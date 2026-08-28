Арсенал розірвав контракт із англійським вінгером

Лондонський Арсенал достроково розірвав контракт із 26-річним англійським вінгером Рісом Нельсоном.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Англії.

Ріс Нельсон є вихованцем академії Арсенала, сумарно провів у клубі 18 років. За цей час він зіграв за команду 90 матчів у всіх турнірах, відзначившись 8 голами та 9 асистами. Також відправлявся в оренди в Гоффенгайм, Феєнорд, Фулгем і Брентфорд.

На рахунку Нельсона 22 голи в 39 матчах за молодіжні збірні Англії різних вікових категорій. Трансферна вартість 26-річного гравця наразі становить 8 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Арсенал відсторонив від тренувань із командою іменитого бразильського форварда Габріела Жезуса, який може незабаром покинути клуб.