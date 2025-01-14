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Арсенал – Тоттенгем: де дивитися дербі Північного Лондона в межах АПЛ

Станіслав Лисак — 14 січня 2025, 22:14
Арсенал – Тоттенгем: де дивитися дербі Північного Лондона в межах АПЛ
Getty Images

Арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, прийматиме Тоттенгем у дербі Північного Лондона, яке відбудеться в межах 21 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у середу, 15 січня, на стадіоні "Емірейтс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports

Напередодні поєдинку лондонці знаходяться на третій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на шість очок. Тоттенгем наразі розташувався на 12 позиції в чемпоінаті Англії, набравши всього 24 залікові пункти.

"Каноніри" має кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.

  • Перемога Арсенала – 1,47;
  • Нічия – 4,90;
  • Перемога Тоттенгем – 6,40.

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