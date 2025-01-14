Арсенал – Тоттенгем: де дивитися дербі Північного Лондона в межах АПЛ

Арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, прийматиме Тоттенгем у дербі Північного Лондона, яке відбудеться в межах 21 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у середу, 15 січня, на стадіоні "Емірейтс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Напередодні поєдинку лондонці знаходяться на третій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на шість очок. Тоттенгем наразі розташувався на 12 позиції в чемпоінаті Англії, набравши всього 24 залікові пункти.

"Каноніри" має кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.

Перемога Арсенала – 1,47;

Нічия – 4,90;

Перемога Тоттенгем – 6,40.

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