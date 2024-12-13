Стало відомо, чи зіграє Зінченко у матчі АПЛ проти Евертона

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував ситуацію із травмованими гравцями команди, зокрема, Олександром Зінченком.

Слова фахівця наводить журналіст Кая Кайнак.

"Габріел тренувався разом із командою та зможе зіграти проти Евертона. На жаль, Калафіорі та Зінченко досі травмовані", - розповів Артета.

Arteta says Gabriel has a chance to make his comeback against Everton. Zinchenko and Calafiori set to miss out though. Full story 👇https://t.co/KemnTe0qAp — Kaya Kaynak (@kayakaynak97) December 13, 2024

Матч 16 туру Англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом та Евертоном відбудеться завтра, 14 грудня. Стартовий свисток заплановано на 17:00.

У сезоні-2024/25 Зінченко взяв участь у дев'яти матчах, в яких не відзначився результативними діями.

Загалом українець пропустив вже 10 матчів у поточній кампанії через проблеми зі здоров'ям.

Раніше Зінченко розповів про своє ставлення до Олександра Усика.