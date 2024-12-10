Зінченко – про Усика: Це неймовірно, що такі люди можуть досягати найвищого рівня в різних напрямах

Гравець Арсенала Олександр Зінченко розповів про своє ставлення до українського чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це футболіст розповів в інтерв'ю DAZN Boxing.

"Це неймовірно, що такі люди можуть досягати найвищого рівня в різних напрямах. Ми всі дуже пишаємося Олександром за все, чого він досяг — як спортсмен, а також як людина. Я знаю багато речей про нього, які залишаються за кадром, тому що я підтримую зв’язок із багатьма військовими. І знаєте, як він поводиться. Він витратив багато часу, щоб допомогти українцям і військовим. Це дуже важливо, і це показує, яке в нього велике серце. Це справжній приклад", – заявив Зінченко.

Arsenal star & Ukraine international Oleksandr Zinchenko talks fellow countryman @usykaa ahead of December 21st 🙌#Usyk2Fury: Preview documentary. Watch now on the DAZN Boxing YouTube channel pic.twitter.com/ZWrAJBwLXJ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 9, 2024

Нагадаємо, що 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Раніше стало відомо, що вже можна подивитися документальний фільм про перший поєдинок між Усиком та Ф'юрі, за підсумками якого українець став абсолютним чемпіоном світу.