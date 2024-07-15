Мікаутадзе відмовився від переходу в Монако заради іншого клубу Ліги 1

Нападник Меца та збірної Грузії Жорж Мікаутадзе може продовжити кар'єру в Ліоні.

Про це повідомляє видання L'Équipe.

Гравець відмовився від переходу в Монако, з яким домовився Мец. Мікаутадзе домовився з Олімпіком про контракт на 5 років.

Напередодні Мец скористався опцією викупу нападника в нідерландського Аякса за 13 млн євро. Гравець провів другу половину сезону в оренді у французькому клубі. На його рахунку 3 голи та 4 результативні передачі у 29 матчах.

Мікаутадзе на Євро-2024 відзначився 3 забитими м'ячами та став найкращим бомбардиром турніру. Його команда завершила шлях на турнірі в 1/8 фіналу, зазнавши поразки від Іспанії.