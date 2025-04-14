Рома готує 20 мільйонів на потенційного конкурента Довбика

Рома проявляє інтерес до нападника Ліона та збірної Грузії Жоржа Мікаутадзе.

Про це повідомляє Romanews.eu.

За їхньою інформацією, офіційної пропозиції Рома ще не робила. Проте італійський клуб готовий віддати за гравця 20 мільйонів євро. Мікаутадзе вже був у сфері інтересів Роми минулого літа, проте тоді "Вовки" зробили вибір на користь українця Артема Довбика з Жирони.

У поточному сезоні на рахунку Мікаутадзе 15 голів і 10 асистів у 41 матчі за Ліон у всіх турнірах. Контракт 24-річного грузина діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Мікаутадзе – далеко не єдиний форвард, якого Рома розглядає на роль потенційного суперника Артема Довбика за місце в складі. Раніше повідомлялося про інтерес до Андреа Пінамонті з Дженоа.