Мудрик приїхав у розташування збірної України

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик прибув у розташування збірної України в Польщу.

Про це повідомляє УАФ.

Напередодні група футболістів, що виступають в УПЛ, разом із головним тренером Сергієм Ребровим вирушила із Києва потягом до Польщі. Вже на місці до команди приєдналася решта гравців.

Нагадаємо, матч проти Грузії збірна України проведе 11 жовтня (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.