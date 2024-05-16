Почеттіно розповів, чи зіграє Мудрик проти Борнмута

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно розповів, що український вінгер Михайло Мудрик не зіграє в останньому матчі сезону Англійської Прем'єр-ліги проти Борнмута.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наставник також підтвердив, що українця замінили через струс мозку. Михайло відчував запаморочення, але в команді сподіваються, що не сталося нічого страшного.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму перенесеного матчу 34 туру АПЛ проти Брайтона гравець зіштовхнувся головою із захисником суперника Таріком Лемпті та впав на газон.

Попри травму Мудрика, Челсі здобув перемогу та закріпився в єврокубковій зоні. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці та відстає від 5 Тоттенгема на 3 бали.