Що з Мудриком? Михайло отримав несподівану похвалу від фанатів Челсі
Челсі розгромив у матчі 1/16 фіналу Кубку ліги Барроу з рахунком 5:0. Український вінгер лондонської команди Михайло Мудрик провів на полі всі 90 хвилин та навіть зумів відзначитись гольовим пасом.
Не встигла закінчитись зустріч між командами, як фанати "синіх" почали писати відгуки на сьогоднішній виступ Мудрика на полі. На диво, вболівальники лише хвалили нашого футболіста.
Деякі коментатори у соцмережах навіть почали переживати за хавбека. Українець нічого зайвого не робив на полі, граючи чітко так, як потрібно вінгеру, не втрачаючи м'яч та не ризикуючи там, де це не потрібно.
Зазначимо, що Мудрик цього сезону ще голів не забивав, а цей результативний пас став для нього першим за 5 матчів нової кампанії.
Наступний свій матч Челсі проведе проти Брайтона у межах АПЛ. Гра відбудеться у суботу, 28 вересня.