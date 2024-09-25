Що з Мудриком? Михайло отримав несподівану похвалу від фанатів Челсі

Челсі розгромив у матчі 1/16 фіналу Кубку ліги Барроу з рахунком 5:0. Український вінгер лондонської команди Михайло Мудрик провів на полі всі 90 хвилин та навіть зумів відзначитись гольовим пасом.

Не встигла закінчитись зустріч між командами, як фанати "синіх" почали писати відгуки на сьогоднішній виступ Мудрика на полі. На диво, вболівальники лише хвалили нашого футболіста.

Читайте також : Чорнобильський Адама Траоре: фанати Челсі потролили Мудрика після гри з Вест Гемом

Деякі коментатори у соцмережах навіть почали переживати за хавбека. Українець нічого зайвого не робив на полі, граючи чітко так, як потрібно вінгеру, не втрачаючи м'яч та не ризикуючи там, де це не потрібно.

Mudryk’s played very well tonight. It’s great to see — 𝔇Ã𝐢ᔕƳ ™ ⭐️⭐️ (@Tilbidge) September 24, 2024

the way mudryk cooked that defender and created that chance when there was nothing on 😮‍💨🔥 — exaucé 🇨🇩🦅 (@eggsauceyy) September 24, 2024

I like how Mudryk is doing the basics in football..no overthinking just simple passes and touches — Enzo Universe (@CFC_UNIVERSAL) September 24, 2024

Unlike Anthony though Mudryk attempts to go past defenders and if he gets his supasonic speed right and doesn't leave the ball behind he easily goes past them ,boy if he knew how to use his speed . — Blues (@Chelseadiehard8) September 24, 2024

Mudryk is so good tonight! Great performance.



👏🔵 pic.twitter.com/w2MwbBHQzC — Ocho (@Ocho_CFC) September 24, 2024

Mudryk's shot power is insane.

Improve that accuracy and GKs will be injuring their hands. — Feel Chelsea ⭐⭐ (@FeelChels) September 24, 2024

Wtf is going on with Mudryk why is he good? — Jas_ (@JasirHalimi) September 24, 2024

say whatever you want, mudryk has been good. — 44 (@jumpst3rr) September 24, 2024

Mudryk is looking sharp today

Love it 💙 — Chef Dekunle “Bidemi”💙💙💙 (@AbidemiSofuyi) September 24, 2024

Mudryk’s played very well tonight. It’s great to see — 𝔇Ã𝐢ᔕƳ ™ ⭐️⭐️ (@Tilbidge) September 24, 2024

Зазначимо, що Мудрик цього сезону ще голів не забивав, а цей результативний пас став для нього першим за 5 матчів нової кампанії.

Наступний свій матч Челсі проведе проти Брайтона у межах АПЛ. Гра відбудеться у суботу, 28 вересня.