Чорнобильський Адама Траоре: фанати Челсі потролили Мудрика після гри з Вест Гемом

Сьогодні, 21 вересня, Челсі здобув яскраву та впевнену перемогу на виїзді над Вест Гемом з рахунком 3:0. На жаль, український вінгер Михайло Мудрик не брав участь у цій грі, просидівши всі 90 хвилин на лаві для запасних.

Хоч наш футболіст і не грав, проте фанати та режисери трансляції згадали про нього в середині матчу. Під час одного з епізодів Джейдон Санчо ефектно обіграв суперників на фланзі, після чого камери звернули увагу на Мудрика.

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Українській хавбек посміхався та почухав голову, на чому вболівальники потім зробили акцент. "Він знає, що йому, ймовірно, кінець".

Mudryk scratching his head. He knows he might be finished https://t.co/Jz1pBHHaqY — OluwaNoNi (@TeeChords) September 21, 2024

На цьому потік мемів про Михайла не закінчився, а лише почав набирати оберти. Фанати Челсі не бачать сенсу у перебуванні гравця в команді.

Where was Sterling and Mudryk today? 😂 — Blaq Prince 💦💥 (@Sunmonutunde1) September 21, 2024

Name: Mykhailo Mudryk

Hype: Cristiano Ronaldo

Expectation: Lionel Messi

Price tag: Neymar Jr

Nickname: Next Hazard



Reality: Chernobyl Adama Traore pic.twitter.com/OH7unGF37q — ENAES88 (@ENAES__) September 21, 2024

he should send Mudryk to his plug please, we’re so close to greatness https://t.co/W9yOMxe5Q0 — Dray (@CFCDrayyy) September 21, 2024

Зазначимо, що Мудрик цього сезону провів у межах АПЛ лише дві гри, не зумівши відзначитись результативними діями.

Контракт 23-річного вінгера збірної України з лондонцями розрахований до літа 2031 року.