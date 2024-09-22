Чорнобильський Адама Траоре: фанати Челсі потролили Мудрика після гри з Вест Гемом
Сьогодні, 21 вересня, Челсі здобув яскраву та впевнену перемогу на виїзді над Вест Гемом з рахунком 3:0. На жаль, український вінгер Михайло Мудрик не брав участь у цій грі, просидівши всі 90 хвилин на лаві для запасних.
Хоч наш футболіст і не грав, проте фанати та режисери трансляції згадали про нього в середині матчу. Під час одного з епізодів Джейдон Санчо ефектно обіграв суперників на фланзі, після чого камери звернули увагу на Мудрика.
Українській хавбек посміхався та почухав голову, на чому вболівальники потім зробили акцент. "Він знає, що йому, ймовірно, кінець".
На цьому потік мемів про Михайла не закінчився, а лише почав набирати оберти. Фанати Челсі не бачать сенсу у перебуванні гравця в команді.
Зазначимо, що Мудрик цього сезону провів у межах АПЛ лише дві гри, не зумівши відзначитись результативними діями.
Контракт 23-річного вінгера збірної України з лондонцями розрахований до літа 2031 року.