Мудрик зганьбився в соцмережах через порноактрису

Український футболіст лондонського Челсі Михайло Мудрик зганьбився у соцмережах через порноактрису.

Справа у тому, що футболіст у Instagram опублікував цитату актриси фільмів для дорослих Анджели Вайт.

"If you want to make the wrong decision, ask everyone (Якщо ви хочете прийняти неправильне рішення, то запитайте у всіх)", — вказано у пості.

Згодом Михайло прибрав цю публікацію зі свого акаунта. Скоріше за все, йому хтось повідомив, кому належить цей вислів.

Нагадаємо, Мудрик у сезоні-2024/25 встиг відіграти за "синіх" 4 матчі і віддав результативну передачу. Раніше українського вінгера жорстко розкритикував колишній футболіст Тоттенгема.