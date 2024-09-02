Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мудрик зганьбився в соцмережах через порноактрису

Руслан Травкін — 2 вересня, 20:29
Мудрик зганьбився в соцмережах через порноактрису
Михайло Мудрик
Instagram mmudryk10

Український футболіст лондонського Челсі Михайло Мудрик зганьбився у соцмережах через порноактрису.

Справа у тому, що футболіст у Instagram опублікував цитату актриси фільмів для дорослих Анджели Вайт.

"If you want to make the wrong decision, ask everyone (Якщо ви хочете прийняти неправильне рішення, то запитайте у всіх)", — вказано у пості.

Згодом Михайло прибрав цю публікацію зі свого акаунта. Скоріше за все, йому хтось повідомив, кому належить цей вислів.

Нагадаємо, Мудрик у сезоні-2024/25 встиг відіграти за "синіх" 4 матчі і віддав результативну передачу. Раніше українського вінгера жорстко розкритикував колишній футболіст Тоттенгема.

скандал Челсі Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

Черговий конкурент Мудрика: Челсі підписав Санчо
Заруба Миколенка з Забарним, успіх Мудрика та найкрутіше дербі Англії. Суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 4,77
Челсі Мудрика дізнався суперників в основному раунді Ліги конференцій
Мудрик — у старті Челсі на матч Ліги конференцій
Хацкевич: Кабаєва викликали у збірну для конкуренції з Мудриком

Останні новини