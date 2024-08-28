Він нікчема: ексгравець Тоттенгема жорстко проїхався по Мудрику

Колишній півзахисник Тоттенгема та низки інших англійських клубів Джеймі О’Хара вважає, що Челсі варто позбутися Михайла Мудрика.

Про це він сказав у ефірі talkSPORT.

"Люди говорять про те, що Челсі треба позбавитися Стерлінга, але їм треба позбутися Мудрика, він нікчема. Як на мене, він нічого не тямить у роботі з м ’ячем. Неймовірно, але він недостатньо хороший", — сказав О’Хара.

Нагадаємо, в січні 2023 року Челсі придбався Мудрика у Шатаря за 70 мільйонів євро. Ще 30 млн передбачені у вигляді бонусів.

У новому сеззоні Михайло взяв участь у двох матчах, але поки не віздначився жодною результативною дією. В поєдинку з Вулвергемптоном українець провів на полі перший тайм, але по перерві був замінений, після чого команда забила 4 м’ячі.