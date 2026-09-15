Ексзірка Ман Сіті після ДТП визнав провину в небезпечному водінні та незаконному зберіганні закису азоту

Колишній вінгер Манчестер Сіті та лондонського Челсі Рахім Стерлінг визнав себе винним у небезпечному водінні, що в підсумку призвело до дорожньо-транспортної пригоди. Окрім того, футболіст зізнався у зберіганні азоту оксиду.

Про це повідомляє Sky Sports.

Стерлінг зробив таке зізнання у магістратському суді Бейзінгстока. Англієць також визнав, що нелегально зберігав 6 балончиків оксиду азоту.

Як відомо, наприкінці травня Стерлінг, керуючи своїм Ламборгіні, врізався в огорожу автостради. Це сталося у графстві Гемпшир, Великобританія. Поліція затримала футболіста, хоч і потім його звільнили під заставу. Варто зазначити, що потерпілих, окрім самого Стерлінга, не було.

А згодом слідство висунуло звинувачення футболісту через підозру в небезпечному водінні та зберіганні вищезгаданого закису азоту.

Додамо, що вживання оксиду азоту, або "веселого газу", як його називають, заборонено у Великій Британії, якщо це не було використано в медичних цілях. Це вважається наркотичною речовиною класу "С".

Нагадаємо, що Рахім свого часу виступав у низці англійських грандів, а саме захищав кольори Ліверпуля, Арсенала, Челсі та Манчестер Сіті. Зокрема, у складі "містян" він провів сім років своєї кар'єри, у яких відіграв 339 матчів (87 голів та 37 асистів).

У лютому 2026 року перейшов до нідерландського Феєнорда, проте відіграв там лише пів року, після чого покинув команду на правах вільного агента.