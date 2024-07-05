Михайленко: Це найсильніший склад свого віку

Головний тренер юнацької збірної України з футболу Дмитро Михайленко вважає, що на даний момент склад команди є найсильнішим на свій вік.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"У хлопців бойовий настрій, усі хочуть працювати. Цього разу до нас приєдналася низка гравців, яких не було в Північній Македонії в еліт-раунді. Вважаю, що на цю мить це найсильніший склад свого віку. Наш тренерський штаб добре вивчив опонентів. Тепер головне — донести всі наші думки до хлопців, а їм — використати це на футбольному полі. Ми ставитимемо перед командою максимальні завдання, але передусім дуже хотілося б пробитися на чемпіонат світу U-20", — сказав фахівець.

Нагадаємо, напередодні юнацька збірна України оголосила заявку на фінальну частину Євро-2024 U-19.

Підопічні Михайленка зіграють на турнірі в групі з Північною Ірландією, Норвегією та Італією. Турнір триватиме з 15 по 28 липня. Матч Північна Ірландія — Україна відкриватиме змагання. Перші два місця квартету вийдуть до півфіналу.