Михайленко: Гравці плакали, адже це не був матч в одні ворота

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів про розчарування гравців від поразки у півфіналі Євро-2024 проти Франції (1:0).

Слова наставника команди цитує Українська асоціація футболу.

"Ми були конкурентні, створювали моменти та в першому, і в другому таймах. Хотілося б, щоб ми більш якісно і спокійно контролювали мʼяч, тоді залишилось би більше сил на атаку.

За рахунок характеру, бажання та готовності витягнути з себе щось екстра ми створювали тиск, і якби трошки більше удачі, могли б забити. Всі гравці проявили себе. Усі молодці, віддали всі сили та показали свою майстерність.

Емоції трошки пройдуть, і ми будемо по-іншому дивитися і на гру, і на результат. Для мене є великий позитив у тому, що ми вийшли в фінальну частину чемпіонату світу, ми серед квартету найкращих команд Європи.

Треба багато працювати, гравці відчули рівень і стандарти, до яких треба рости. Вони плакали в роздягальні, були розчаровані, тому що це не була гра в одні ворота. Нам потрібно більше працювати, більше вимагати від наших гравців. Вони можуть більше. Нам потрібно лише ставити цілі і йти до них", — сказав Михайленко.