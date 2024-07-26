Михайленко: Гравці плакали, адже це не був матч в одні ворота
Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів про розчарування гравців від поразки у півфіналі Євро-2024 проти Франції (1:0).
Слова наставника команди цитує Українська асоціація футболу.
"Ми були конкурентні, створювали моменти та в першому, і в другому таймах. Хотілося б, щоб ми більш якісно і спокійно контролювали мʼяч, тоді залишилось би більше сил на атаку.
За рахунок характеру, бажання та готовності витягнути з себе щось екстра ми створювали тиск, і якби трошки більше удачі, могли б забити. Всі гравці проявили себе. Усі молодці, віддали всі сили та показали свою майстерність.
Емоції трошки пройдуть, і ми будемо по-іншому дивитися і на гру, і на результат. Для мене є великий позитив у тому, що ми вийшли в фінальну частину чемпіонату світу, ми серед квартету найкращих команд Європи.
Треба багато працювати, гравці відчули рівень і стандарти, до яких треба рости. Вони плакали в роздягальні, були розчаровані, тому що це не була гра в одні ворота. Нам потрібно більше працювати, більше вимагати від наших гравців. Вони можуть більше. Нам потрібно лише ставити цілі і йти до них", — сказав Михайленко.
Нагадаємо, в першій грі групового етапу підопічні Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, у другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19, а в третьому в більшості вирвали перемогу над Італією U-19, чим забезпечили вихід у півфінал.
Потрапляння в четвірку найкращих збірних означає, що українці вибороли путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році в Чилі.