У нього величезний потенціал: Михайленко – про виклик Бауманна у збірну U-19
Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував виклик у національну команду півзахисника Манчестер Юнайтед U-18 Зака Бауманна, наголосивши, що гравець має великий потенціал.
Про це він сказав у інтерв'ю пресслужбі УАФ.
"Ми давно стежили за цим виконавцем, давно перебували з ним на зв'язку. Це якісний гравець центру поля, що стабільно виступає за Манчестер Юнайтед U-18, U-19 та U-21, ставав чемпіоном.
Ми раді, що вирішилося питання щодо отримання ним українського паспорта. Вважаю, що це посилення для збірної України. Хлопець 2007 року народження, має величезний потенціал", – сказав Михайленко.
Нагадаємо, головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко оголосив список гравців, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі та мінітурнірі кваліфікаційного раунду Євро-2025.
Зокрема, до збірної викликано 17-річного півзахисника Манчестер Юнайтед українського походження Захара Бауманна, який днями отримав паспорт громадянина України.