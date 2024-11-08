Михайленко оголосив склад збірної України U-19 на матчі відбору до Євро-2025

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко оголосив список гравців, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі та мінітурнірі кваліфікаційного раунду Євро-2025.

Про це повідомила Асоціація футболу України.

Зокрема, до збірної викликано 17-річного півзахисника Манчестер Юнайтед українського походження Захара Бауманна, який днями отримав паспорт громадянина України.

Всього в заявці команди 22 гравці.

Воротарі: В'ячеслав Суркіс (Динамо Київ), Назар Макаренко (Олександрія), Маркіян Бакус (Рух Львів).

Захисники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (усі – Динамо Київ), Владислав Шершень (Колос Ковалівка), Данієль Вернаттус, Кирило Дігтярь (обидва – Металіст Харків), Олександр Гавриленко (Шльонськ, Польща).

Півзахисники: Данило Іщенко, Кирило Осипенко, Богдан Редушко (усі – Динамо Київ), Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Геннадій Синчук (Металіст Харків), Ілля Хруник (Прикарпаття Івано-Франківськ), Артем Гусол (Колос Ковалівка), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), Захар Бауманн (Манчестер Юнайтед, Англія), Максим Лень (Фортуна, Німеччина).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Олександр Ломага (Шахтар Донецьк).

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із 13-го до 19 листопада в Нідерландах братиме участь у кваліфікаційному раунді Євро-2025. Окрім господарів, "синьо-жовтим" протистоятимуть збірні Казахстану та Словенії.