Оренди загартували мене: Михайленко – про конкуренцію в Динамо

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко вважає, що завдяки орендам в інші клуби він зміг вибороти місце у стартовому складі.

Про це гравець розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Конкуренція буде завжди, тому що це такий вид спорту, де конкуренція присутня завжди. Це мені дуже допомогло, що я пройшов багато оренд, це дійсно мене загартувало. Я побачив багато нового, і зараз я часто використовую це. Це пішло мені дуже на користь. Значить, мені треба було пройти такий шлях, щоб сьогодні опинитися тут і виграти чемпіонство з Динамо", – розповів він.

Також гравець відповів на запитання про його порівняння з Володимиром Бражком.

"Це не тисне зовсім, тому що в нас дуже хороші відносини між собою, і це взагалі ніяк не впливає. Він – дуже хороший хлопець, дуже хороший гравець. Як він робить свою роботу, так і я. Ми наполегливо тренуємося, а хто буде грати – залежить не від нас. Бо кожному тренеру підходить той чи інший гравець під його стиль гри. І тому цей вибір взагалі ніяк від нас не залежить", – зазначив Михайленко.

Зазначимо, що з 2021 року гравця активно віддавали в оренду. Він пограв за Чорноморець, Зорю та Олександрію. У поточному сезоні в активі Михайленка 22 матчі у чемпіонаті України, де він відзначився двома голами та асистом.

Нагадаємо, в останньому матчі УПЛ в поточному сезоні Динамо розписало мирову з Колосом.