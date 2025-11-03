Це ненормально, – Кабаєв прокоментував гру Динамо проти Шахтаря

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв незадоволений грою команди проти Шахтаря в матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги. Він вважає ненормальним те, що кияни увімкнулися лише після другого пропущеного голу.

Його слова передає пресслужба клубу.

" Ми дуже погано розпочали матч – це у нас вже якась не дуже хороша тенденція. Ми одразу пропускаємо, й потім доводиться докладати вдвічі більше зусиль. Або ж пропускаємо наприкінці гри. Ми поговорили у роздягальні, Андрій Ярмоленко сказав, що концентрація на початку та наприкінці поєдинку, особливо проти Шахтаря, надзвичайно важлива, та, на жаль, ми її втратили.

Думаю, якраз швидко пропущений м’яч і зіграв свою роль. І знову, увімкнулися, почали грати на інших обертах вже після того, як пропустили другий м’яч. Це ненормально, та я не хочу зараз додавати негативу. Так неприємно програвати, особливо такому супернику, як Шахтар, але ми не опускаємо голови та рук – усе буває ", – сказав Кабаєв.

Зауважимо, що поєдинок Шахтар – Динамо завершився перемогою гірників з рахунком 3:1. Це перша поразка киян з травня 2024 року. Безпрограшна серія в УПЛ тривала 42 матчі.

Після гри головний тренер Динамо Олександр Шовковський поскаржився на суддівство.

Нагадаємо, 29 жовтня команди зустрілися ще й в 1/8 фіналу Кубку України. Той матч завершився перемогою киян. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів класичного.