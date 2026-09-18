Вдячний за довіру: Михавко – про виклик у збірну України

Захисник Динамо Тарас Михавко відреагував на виклик у збірну України на матчі Ліги націй.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Все залежить від вибору головного тренера. Вдячний йому за довіру. Пишаюся представляти Україну на міжнародній арені. Приємні емоції. Кожен мріє потрапити до національної збірної. Ти віддаєшся на повну, отримуєш задоволення від процесу. Яким я бачу ідеальний перебіг найближчих поєдинків? Здобути перемоги й отримати ігровий час. Головне, щоб були звитяги. Це створюватиме гарний настрій", – підсумував Михавко.

Нагадаємо, що 16 вересня Мальдера оголосив заявку збірної України на стартові матчі Ліги націй-2026/27. У список із 30-ти футболістів потрапили декілька дебютантів.

Вже 25 вересня Україна стартує у ЛН-2026/27 виїзною грою проти Угорщини (о 21:45 за київським часом). Також "синьо-жовті" зіграють проти Грузії (28 вересня о 19:00), Північної Ірландії (2 жовтня о 21:45), а також вдруге проти Угорщини (5 жовтня о 21:45).

Напередодні повідомлялося, що збірна України втратила двох гравців перед стартом Ліги націй.