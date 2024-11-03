Одноклубники кажуть, що конкурую з Ванатом: Михавко прокоментував черговий автогол

Молодий захисник Динамо Тарас Михавко засмучений тим, що вчергове забив гол у власні ворота (в матчі 12 туру УПЛ проти Інгульця). Він розповів, що партнери його підтримують, проте також жартують, що він конкурує з форвардом киян Владиславом Ванатом.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Особисто для мене це негативна ситуація. Якби це сталося одного разу – ще нічого страшного, а втретє – це не дуже приємно. Хоча, епізоди, коли м’яч не летів у площину воріт, а після мого торкання змінив траєкторію, були лише двічі – з Оболонню і сьогодні. А ще одного разу – у матчі з Кривбасом – м’яч і так летів у ворота, я його лише зачепив на лінії.

Повторюся, для мене це неприємно, але я не опускатиму руки, а продовжу працювати, щоб надалі таких помилок не було. Партнери підтримують, але, буває, й жартують – кажуть, що конкурую з Ванатом (посміхається). Сподіваюся, надалі усе буде добре", – сказав Михавко.

Зауважимо, що у гравця вже три автоголи за останні 4 матчі в Українській Прем'єр-лізі. Також у нього в активі один забитий м'яч у ворота суперника.

Нагадаємо, попри автогол Михавка, Динамо розгромно перемогло Інгулець та повернулося на перше місце в турнірній таблиці.