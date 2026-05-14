Динамо розпочало перемовини щодо підписання івуарійського захисника

Олексій Мурзак — 14 травня 2026, 16:47
Мамаду Діабате
Динамо проявляє інтерес до захисника австрійського Вольфсберга Мамаду Діабате.

Про це повідомляє Africa Foot.

За інформацією джерела, столичний клуб розпочав переговори щодо переходу 22-річного центрбека, за якого Вольфсберг прагне отримати не менше 2 мільйонів євро.

У поточному сезоні івуарієць зіграв 27 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Напередодні вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко забив 122-й гол та впритул наблизився до Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ.

