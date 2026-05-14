Динамо розпочало перемовини щодо підписання івуарійського захисника

Динамо проявляє інтерес до захисника австрійського Вольфсберга Мамаду Діабате.

Про це повідомляє Africa Foot.

За інформацією джерела, столичний клуб розпочав переговори щодо переходу 22-річного центрбека, за якого Вольфсберг прагне отримати не менше 2 мільйонів євро.

У поточному сезоні івуарієць зіграв 27 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

