Динамо розпочало перемовини щодо підписання івуарійського захисника
Мамаду Діабате
Динамо проявляє інтерес до захисника австрійського Вольфсберга Мамаду Діабате.
Про це повідомляє Africa Foot.
За інформацією джерела, столичний клуб розпочав переговори щодо переходу 22-річного центрбека, за якого Вольфсберг прагне отримати не менше 2 мільйонів євро.
У поточному сезоні івуарієць зіграв 27 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
Напередодні вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко забив 122-й гол та впритул наблизився до Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ.