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Михалик пропонує Україні зіграти з Чехією другим номером

Олег Дідух — 14 жовтня, 14:25
Михалик пропонує Україні зіграти з Чехією другим номером
Тарас Михалик
dynamo.kiev.ua

Колишній гравець збірної України Тарас Михалик поділився своєю думкою стосовно того, як команді Сергія Реброва варто зіграти проти Чехії у Лізі націй.

Ексгравця Динамо цитує Sport.ua.

"Іван Калюжний та Олексій Гуцуляк у матчі з Грузією не підвели. Чи побачимо ми їх з перших хвилин поєдинку з чехами? Думаю, що так. Особливо, коли врахувати, що в середині поля в суперника грають фізично міцні хлопці. Якщо заміни в старті в українців й будуть, то мінімальні. Mожливо, в центрі захисті чи на вістрі атаки. Це вже вирішувати керманичу Сергію Реброву, який володіє вичерпною інформацією, хто й наскільки готовий.

Оскільки чехи є прибічниками агресивної, силової манери, то, можливо, варто з ними зіграти другим номером, враховуючи, що реактивний Mудрик перебуває в бойовій спортивній формі, а Mикола Шапаренко та Георгій Судаков можуть гостро зіграти на підступах до штрафного майданчика суперника. Але це лише наші припущення, знаю тільки, що у Вроцлаві боротьба буде ще завзятішою, ніж з грузинами. Хочеться сподіватися, що й рахунок знову буде на нашу користь".

Матч Україна – Чехія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Його обслужить іспанська бригада суддів.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2, а Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

У матчах 3 кола турніру "синьо-жовті" мінімально здолали Грузію завдяки голу Михайла Мудрика, а збірна Чехії впевнено перемогла Албанію.

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