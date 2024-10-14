Михалик пропонує Україні зіграти з Чехією другим номером

Колишній гравець збірної України Тарас Михалик поділився своєю думкою стосовно того, як команді Сергія Реброва варто зіграти проти Чехії у Лізі націй.

Ексгравця Динамо цитує Sport.ua.

"Іван Калюжний та Олексій Гуцуляк у матчі з Грузією не підвели. Чи побачимо ми їх з перших хвилин поєдинку з чехами? Думаю, що так. Особливо, коли врахувати, що в середині поля в суперника грають фізично міцні хлопці. Якщо заміни в старті в українців й будуть, то мінімальні. Mожливо, в центрі захисті чи на вістрі атаки. Це вже вирішувати керманичу Сергію Реброву, який володіє вичерпною інформацією, хто й наскільки готовий.

Оскільки чехи є прибічниками агресивної, силової манери, то, можливо, варто з ними зіграти другим номером, враховуючи, що реактивний Mудрик перебуває в бойовій спортивній формі, а Mикола Шапаренко та Георгій Судаков можуть гостро зіграти на підступах до штрафного майданчика суперника. Але це лише наші припущення, знаю тільки, що у Вроцлаві боротьба буде ще завзятішою, ніж з грузинами. Хочеться сподіватися, що й рахунок знову буде на нашу користь".