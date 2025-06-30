Ексгравець Динамо та збірної України став тренером Колоса
ФК Колос
Колишній захисник київського Динамо і збірної України Тарас Михалик приєднався до тренерського штабу ковалівського Колоса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Михалик увійде до тренерського штабу основної команди, яку очолює Руслан Костишин. До цього 41-річний ексфутболіст працював асистентом головного тренера у луцькій Волині.
Як гравець виступав за київський ЦСКА, Закарпаття, Динамо, московський Локомотив, Волинь та аматорський клуб Вотранс з Луцька.
Також в активі Михалика понад 30 матчів за національну збірну України.
Раніше повідомлялося, що Колос підписав двох нових футболістів.