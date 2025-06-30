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Ексгравець Динамо та збірної України став тренером Колоса

Андрій Мошкун — 30 червня 2025, 16:35
Ексгравець Динамо та збірної України став тренером Колоса
ФК Колос

Колишній захисник київського Динамо і збірної України Тарас Михалик приєднався до тренерського штабу ковалівського Колоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Михалик увійде до тренерського штабу основної команди, яку очолює Руслан Костишин. До цього 41-річний ексфутболіст працював асистентом головного тренера у луцькій Волині.

Як гравець виступав за київський ЦСКА, Закарпаття, Динамо, московський Локомотив, Волинь та аматорський клуб Вотранс з Луцька.

Також в активі Михалика понад 30 матчів за національну збірну України.

Раніше повідомлялося, що Колос підписав двох нових футболістів.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Тарас Михалик

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