Ексгравець Динамо та збірної України став тренером Колоса

Колишній захисник київського Динамо і збірної України Тарас Михалик приєднався до тренерського штабу ковалівського Колоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Михалик увійде до тренерського штабу основної команди, яку очолює Руслан Костишин. До цього 41-річний ексфутболіст працював асистентом головного тренера у луцькій Волині.

Як гравець виступав за київський ЦСКА, Закарпаття, Динамо, московський Локомотив, Волинь та аматорський клуб Вотранс з Луцька.

Також в активі Михалика понад 30 матчів за національну збірну України.

Раніше повідомлялося, що Колос підписав двох нових футболістів.