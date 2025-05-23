Є лідерами своїх команд: Михалик назвав гравців, яких варто було викликати у збірну України

Колишній універсальний гравець київського Динамо Тарас Михалик вважає, що нападник Олександрії Олександр Філіппов та півзахисник Карпат Амбросій Чачуа заслужили шанс дебютувати за збірну України.

Цитує Михалика Sport.ua.

"Це вибір керманича Сергія Реброва, який безпосередньо відповідає за результат. Я в курсі, що деякі експерти висловили своє незадоволення списком гравців, викликаних для виступу за океаном.

До речі, якби була моя воля, то я б дав шанс дебютувати в головній команді країни Олександру Філіппову з Олександрії та Амбросію Чачуа з Карпат, котрі проводять чудовий сезон, є лідерами своїх команд.

Проте, мабуть, те, що їм уже за тридцять, вплинуло на рішення тренерського штабу. З іншого боку складно дати оцінку, не знаючи стратегічних планів Сергія Реброва на суперництво в Канаді", – сказав Михалик.