Мігель Велозу: революціонер зачісок в Україні
Цього тижня герой Динамо та португальського футболу Мігель Велозу оголосив про завершення карʼєри, ставши помічником головного тренера в Лаціо. Мало хто вже памʼятає цього гравця, хоча його вплив на моду в Україні – неоціненний. Наша редакція вирішила розказати про те, як один гламурний футболіст змінив сучасну моду.
Кожен із нас хоча б раз приходив до перукарні з фотографією знаменитості, сподіваючись отримати саме той образ. І хоча не завжди результат повністю відповідав очікуванням, навіть віддалена схожість могла викликати у клієнта справжній захват.
Всі знають зачіски Леонардо Ді Капріо чи Бреда Пітта, але справжнім революціонером у світі моди для українців став колишній хавбек Динамо Мігель Велозу. Його стиль змінив погляди сотень тисяч людей на сучасні зачіски.
Мігель Велозу перейшов до київського Динамо влітку 2012 року з італійського Дженоа за 7,5 мільйонів євро. Португалець підписав контракт на чотири роки і став важливим гравцем для команди. Однак його вплив виходив далеко за межі футбольного поля — він став іконою стилю для українських фанатів, які захоплювалися його гламурною зачіскою.
Велозу відомий своєю зачіскою "undercut" (андеркат) або "slicked back undercut" (залізане назад андеркат). Основою цієї зачіски є коротке підстригання боків і потилиці, з довшим волоссям зверху, яке зачесане назад. Стиль Велозу став символом спортивної елегантності, і його впізнаваний образ надихнув багатьох шанувальників на наслідування.
Зачіска андеркат стала популярною в Україні на початку 2010-х років і залишається актуальною й досі. Цей стиль, який походить з 1920-х років, пережив відродження завдяки зіркам спорту, кіно й музики. Проте саме Мігел Велозу став тим, хто приніс цю зачіску в маси серед українських футбольних фанатів.
Популярність андеркату в Україні підживлювалася соціальними мережами, де молодь активно слідкує за трендами. Андеркат став символом стилю, мужності і сучасності. Він набув особливої популярності в міських середовищах і серед молоді, адже його легко адаптувати під різні образи — від класичних до креативних і авангардних.
У перукарнях та барбершопах України андеркат став однією з найбільш замовлюваних зачісок, а майстри активно експериментують з його варіаціями, додаючи кожному клієнту індивідуальності. Вплив цієї зачіски не зникає, адже вона поєднує універсальність і можливість підкреслити особистий стиль.
Можна з упевненістю сказати, що саме Мігель Велозу став "батьком" цього стилю для українців. Якби не його гучний трансфер до Динамо, багато хто досі ходив би зі "шапкою" в стилі Олександра Шовковського або ж із зачіскою Дениса Попова, коли більше шести міліметрів на голові вже привід йти голитися знову.