Цього тижня герой Динамо та португальського футболу Мігель Велозу оголосив про завершення карʼєри, ставши помічником головного тренера в Лаціо. Мало хто вже памʼятає цього гравця, хоча його вплив на моду в Україні – неоціненний. Наша редакція вирішила розказати про те, як один гламурний футболіст змінив сучасну моду.

Кожен із нас хоча б раз приходив до перукарні з фотографією знаменитості, сподіваючись отримати саме той образ. І хоча не завжди результат повністю відповідав очікуванням, навіть віддалена схожість могла викликати у клієнта справжній захват.

Всі знають зачіски Леонардо Ді Капріо чи Бреда Пітта, але справжнім революціонером у світі моди для українців став колишній хавбек Динамо Мігель Велозу. Його стиль змінив погляди сотень тисяч людей на сучасні зачіски.

ФК Динамо Київ

Мігель Велозу перейшов до київського Динамо влітку 2012 року з італійського Дженоа за 7,5 мільйонів євро. Португалець підписав контракт на чотири роки і став важливим гравцем для команди. Однак його вплив виходив далеко за межі футбольного поля — він став іконою стилю для українських фанатів, які захоплювалися його гламурною зачіскою.

Велозу відомий своєю зачіскою "undercut" (андеркат) або "slicked back undercut" (залізане назад андеркат). Основою цієї зачіски є коротке підстригання боків і потилиці, з довшим волоссям зверху, яке зачесане назад. Стиль Велозу став символом спортивної елегантності, і його впізнаваний образ надихнув багатьох шанувальників на наслідування.

Зачіска андеркат стала популярною в Україні на початку 2010-х років і залишається актуальною й досі. Цей стиль, який походить з 1920-х років, пережив відродження завдяки зіркам спорту, кіно й музики. Проте саме Мігел Велозу став тим, хто приніс цю зачіску в маси серед українських футбольних фанатів.

ФК Динамо Київ

Популярність андеркату в Україні підживлювалася соціальними мережами, де молодь активно слідкує за трендами. Андеркат став символом стилю, мужності і сучасності. Він набув особливої популярності в міських середовищах і серед молоді, адже його легко адаптувати під різні образи — від класичних до креативних і авангардних.

У перукарнях та барбершопах України андеркат став однією з найбільш замовлюваних зачісок, а майстри активно експериментують з його варіаціями, додаючи кожному клієнту індивідуальності. Вплив цієї зачіски не зникає, адже вона поєднує універсальність і можливість підкреслити особистий стиль.

Можна з упевненістю сказати, що саме Мігель Велозу став "батьком" цього стилю для українців. Якби не його гучний трансфер до Динамо, багато хто досі ходив би зі "шапкою" в стилі Олександра Шовковського або ж із зачіскою Дениса Попова, коли більше шести міліметрів на голові вже привід йти голитися знову.