Ексгравець Динамо очолив юнацьку команду клубу, який минулого сезону грав у Серії А

Колишній опорний півзахисник київського Динамо Мігел Велозу став тренером юнацької команди італійської Пізи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни контракту та фінансові деталі угоди не розголошуються.

"З поверненням, Мігел! Удачі!" – йдеться в заяві.

Зауважимо, що португалець провів у ролі гравця столичного клубу України 127 поєдинків, у яких забив 14 голів та віддав 20 асистів. Він приєднався до киян з італійської Дженоа в липні 2012 року, коли командою керував Юрій Сьомін.

За час своїх виступів у футболці "біло-синіх" Велозу став дворазовим чемпіоном України (14/15, 15/16) та двічі підняв над головою Кубок України (13/14, 14/15).

Загалом протягом своїх виступів хавбек збірної Португалії захищав кольори Бенфіки, Спортинга, Олівайша і Москавіде, Дженоа, Динамо, Верони, а завершив кар'єру гравця саме в Пізі.

Додамо, що "Вежі" за підсумками минулого сезону вилетіли з елітного дивізіону Італії до Серії B.