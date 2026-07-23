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Ексгравець Динамо очолив юнацьку команду клубу, який минулого сезону грав у Серії А

Микола Літвінов — 23 липня 2026, 10:29
Ексгравець Динамо очолив юнацьку команду клубу, який минулого сезону грав у Серії А
Мігел Велозу
ФК Піза

Колишній опорний півзахисник київського Динамо Мігел Велозу став тренером юнацької команди італійської Пізи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни контракту та фінансові деталі угоди не розголошуються.

"З поверненням, Мігел! Удачі!" – йдеться в заяві.

Зауважимо, що португалець провів у ролі гравця столичного клубу України 127 поєдинків, у яких забив 14 голів та віддав 20 асистів. Він приєднався до киян з італійської Дженоа в липні 2012 року, коли командою керував Юрій Сьомін.

За час своїх виступів у футболці "біло-синіх" Велозу став дворазовим чемпіоном України (14/15, 15/16) та двічі підняв над головою Кубок України (13/14, 14/15). 

Загалом протягом своїх виступів хавбек збірної Португалії захищав кольори Бенфіки, Спортинга, Олівайша і Москавіде, Дженоа, Динамо, Верони, а завершив кар'єру гравця саме в Пізі. 

Додамо, що "Вежі" за підсумками минулого сезону вилетіли з елітного дивізіону Італії до Серії B. 

Піза Мігель Велозу

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