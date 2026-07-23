Ексгравець Динамо очолив юнацьку команду клубу, який минулого сезону грав у Серії А
Колишній опорний півзахисник київського Динамо Мігел Велозу став тренером юнацької команди італійської Пізи.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Терміни контракту та фінансові деталі угоди не розголошуються.
"З поверненням, Мігел! Удачі!" – йдеться в заяві.
Зауважимо, що португалець провів у ролі гравця столичного клубу України 127 поєдинків, у яких забив 14 голів та віддав 20 асистів. Він приєднався до киян з італійської Дженоа в липні 2012 року, коли командою керував Юрій Сьомін.
За час своїх виступів у футболці "біло-синіх" Велозу став дворазовим чемпіоном України (14/15, 15/16) та двічі підняв над головою Кубок України (13/14, 14/15).
Загалом протягом своїх виступів хавбек збірної Португалії захищав кольори Бенфіки, Спортинга, Олівайша і Москавіде, Дженоа, Динамо, Верони, а завершив кар'єру гравця саме в Пізі.
Додамо, що "Вежі" за підсумками минулого сезону вилетіли з елітного дивізіону Італії до Серії B.