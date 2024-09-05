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Легіонер, який 4 роки грав у Динамо, повісив бутси на цвях

Ігор Чернявський — 5 вересня, 17:05
Легіонер, який 4 роки грав у Динамо, повісив бутси на цвях
ФК Динамо

Колишній півзахисник Динамо Мігель Велозу завершив професійну кар’єру.

Про це він повідомив сам гравець повідомив у своєму Instagram.

"Після стількох років на полі, після стількох битв, емоцій і перемог настав час попрощатися з футболом. Це було нелегке рішення, але настав час перегорнути сторінку і почати новий розділ.

Коли я згадую всю свою кар'єру, не можу не сказати, що це була справді неймовірна подорож. Це були насичені та емоційні роки, які я завжди буду зберігати в пам’яті.

Я хочу від щирого серця подякувати своїй сім'ї, всім партнерам по команді, з якими я ділив роздягальню, і всім тренерам, які допомагали мені зростати.

Але особлива подяка вам, уболівальники. Ви щодня давали мені сили та мотивацію та дозволяли відчувати себе частиною чогось великого. Щиро дякую всім!" — сказав Велозу.

У складі Динамо португалець по два рази виграв чемпіонат і Кубок України. Велозу провів за "біло-синіх" 127 матчів, у яких відзначився 14 голами та 20 асистами.

Окрім Динамо, Мігель також виступав за Спортинг, Дженоа, Верону та Пізу. Також на його рахунку 56 матчів за збірну Португалії.

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